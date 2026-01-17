Connect with us

Formazioni ufficiali Napoli Sassuolo, le scelte di Conte e Grosso per la sfida di Serie A

Formazioni ufficiali Napoli Sassuolo, gli schieramenti scelti da Conte e Grosso per la partita valida per la 21esima giornata

Le formazioni ufficiali Napoli Sassuolo, match delle 18 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Conte e Grosso:

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI SASSUOLO

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. All. Conte

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

