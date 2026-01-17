Napoli News
Formazioni ufficiali Napoli Sassuolo, le scelte di Conte e Grosso per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Napoli Sassuolo, gli schieramenti scelti da Conte e Grosso per la partita valida per la 21esima giornata
Le formazioni ufficiali Napoli Sassuolo, match delle 18 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Conte e Grosso:
FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI SASSUOLO
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. All. Conte
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Juventus News1 giorno ago
Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…» – VIDEO
Spalletti, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni...