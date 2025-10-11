Formazioni ufficiali Norvegia Israele: le scelte dei due allenatori per la sfida di qualificazioni mondiali. Italia che osserva…

La partita tra Norvegia e Israele rappresenta un test importante per entrambe le nazionali, impegnate a consolidare il proprio percorso di crescita in vista dei prossimi impegni ufficiali. La Norvegia, guidata dal commissario tecnico Ståle Solbakken, punta a sfruttare il talento offensivo dei suoi uomini migliori, mentre Israele cerca di confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi, affidandosi a un gruppo giovane ma ambizioso. La nazionale israeliana, dal canto suo, si presenta con una formazione compatta e ben organizzata. L’obiettivo principale sarà quello di contenere la forza d’urto norvegese e colpire in contropiede.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson; Berg, Berge, Bobb; Nusa, Haaland, Sorloth.

Israele (5-4-1): Peretz; Dasa, E.Peretz, Nachmias, Blorlan, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili.

LEGGI ANCHE: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto

