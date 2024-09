FORMAZIONI UFFICIALI Norvegia-Italia U21, le scelte dei ct

Alle 17:30 scenderanno in campo Norvegia-Italia U21. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct

Alle 17:30 scenderanno in campo Norvegia-Italia in una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi europei. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct.

NORVEGIA (5-3-2): Tangvk; Lovik, Hjelde, Mannsverk, Ostrom, Edh; Jatta, Hansen-Aaroen, Arnstad; Mvuka, Broholm.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Bove, Ndour; Baldanzi; Gnonto, Esposito.