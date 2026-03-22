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Formazioni ufficiali Roma Lecce: le scelte di Gasperini e Di Francesco per il match di Serie A

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Published

2 ore ago

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Gian Piero Gasperini Roma

Formazioni ufficiali Roma Lecce: le scelte di Gasperini e Di Francesco per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma Lecce, con le scelte di Gasperini e Di Francesco per il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26.

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Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco

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