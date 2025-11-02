Formazioni ufficiali Sampdoria Mantova, le scelte di Gregucci e Possanzini per l’undicesima giornata di Serie B

Formazioni ufficiali Sampdoria Mantova, le scelte dei due tecnico per l’undicesima giornata di Serie B, in campo alle 19.30 al Ferraris

È tutto pronto per Sampdoria–Mantova, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2025/2026. La sfida si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:30. In campo due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla voglia di riscatto: la Doria di Angelo Gregucci, reduce da un periodo altalenante, e il Mantova di Davide Possanzini, intenzionato a dare continuità ai propri risultati.

Per la Sampdoria, fondamentale sarà la solidità difensiva e la capacità di massimizzare il gioco aereo grazie a Massimo Coda, riferimento offensivo dei blucerchiati. Gregucci si affida inoltre all’esperienza di Barak e alla corsa di Cherubini e Ioannou sugli esterni.

Il Mantova, invece, proverà a colpire in velocità con Galuppini e Trimboli, cercando di sfruttare gli spazi concessi in contropiede. Possanzini punta su un pressing alto e un atteggiamento aggressivo sin dalle prime battute.

La cornice del Ferraris è pronta per una serata intensa e ricca di emozioni, con punti pesanti in palio per la classifica di entrambe le squadre.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Giordano; Cherubini, Handerson, Ricci, Barak, Ioannou; Cuni, Coda

MANTOVA: Festa, Bani, Artioli, Mancuso, Galuppini, Radaelli, Ruocco, Trimboli, Castellini, Cella, Paoletti

