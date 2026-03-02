Udinese News
Formazioni ufficiali Udinese Fiorentina, le scelte di Runjaic e Vanoli per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Udinese Fiorentina: le scelte di Runjaic e Vanoli per la partita del 27° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Udinese Fiorentina per la sfida valevole per il 27° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Runjaic e Vanoli.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Le scelte ufficiali: le formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Parisi, Pogracic, Rugani, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson.
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV