Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Udinese News

Formazioni ufficiali Udinese Fiorentina, le scelte di Runjaic e Vanoli per la sfida di Serie A

Published

2 ore ago

on

By

Fiorentina

Formazioni ufficiali Udinese Fiorentina: le scelte di Runjaic e Vanoli per la partita del 27° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Udinese Fiorentina per la sfida valevole per il 27° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Runjaic e Vanoli.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le scelte ufficiali: le formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Parisi, Pogracic, Rugani, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829 Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829
Calcio italiano3 ore ago

Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Yıldız a Ibrahimović: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEO

Formula 1 e calcio, due universi vicini: da Leclerc ad Alonso, da Yıldız a Ibrahimović, il filo che unisce campioni...
Change privacy settings
×