Formazioni ufficiali Torino Parma: le scelte di D’Aversa e Cuesta per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26

La sfida tra Torino e Parma rappresenta un vero e proprio crocevia stagionale per entrambe le formazioni. Le due compagini arrivano all’appuntamento vivendo momenti diametralmente opposti, in un incrocio che promette grande intensità sia a livello tattico che agonistico.

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Il momento del Torino: la scossa di D’Aversa

Il Torino si presenta a questa delicata gara casalinga occupando la quindicesima posizione in classifica a quota 30 punti. Complici alcune pesanti defezioni e un rendimento altalenante, i granata si sono ritrovati risucchiati in piena lotta salvezza, conservando un margine di appena 6 lunghezze sulla temutissima zona rossa. L’obiettivo della società è mettersi in salvo il prima possibile, evitando i patemi di fine stagione.

Dopo la pesante sconfitta subita a Marassi contro il Genoa, diretto concorrente, la dirigenza ha optato per un cambio di rotta: in panchina è arrivato Roberto D’Aversa per sostituire Baroni. Il nuovo allenatore sembra aver riacceso la giusta scintilla, debuttando con una convincente prestazione contro la Lazio. Tuttavia, la recente caduta allo Stadio Maradona contro il Napoli ha riportato a galla qualche fisiologica preoccupazione nell’ambiente piemontese.

La rivelazione Parma: il capolavoro tattico di Cuesta

Dall’altra parte del campo arriva un Parma in forma smagliante. Nonostante una partenza stagionale a rilento, la squadra ha saputo scalare rapidamente la classifica, allontanandosi con decisione dal terzultimo posto (che ora dista ben 10 lunghezze dai ducali).

La formazione emiliana è indubbiamente la più lanciata del momento: non perde infatti dalla partita contro la Juventus disputata all’inizio di febbraio. A fare la differenza in classifica è stato il clamoroso sprint registrato tra l’8 e il 22 marzo, periodo in cui i gialloblù hanno inanellato tre vittorie consecutive, riuscendo nell’impresa di sbancare campi ostici come quelli di Bologna e del Milan. Carlos Cuesta, alla sua primissima avventura da allenatore, sta dando prova di un’eccezionale maturità gestionale.

Le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte definitive dei due allenatori per il fischio d’inizio: