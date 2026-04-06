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Formazioni ufficiali Udinese Como: le scelte di Runjaić e Fabregas per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Udinese Como: le scelte di Runjaić e Fabregas per il match di Serie A, valido per la 31ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Udinese Como, match valido per la 31a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte di Runjaić e Fabregas.
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UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Paz; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
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