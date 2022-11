Francia, Deschamps avvisa: «Danimarca sottovalutata, ci conoscono bene»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese, ha parlato in vista del match contro la Danimarca

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del secondo impegno di Qatar 2022 con la Danimarca.

COME STA LA SQUADRA – «Oltre al gol, contro l’Australia abbiamo sbagliato in quattro situazioni dove dovevamo gestire meglio. Ci sta che sia capitato solo contro l’Australia, ma è successo comunque in quattro occasioni. Ci sono ovviamente delle cose che possiamo migliorare. L’ideale ovviamente è segnare tanto e subire poco. Dobbiamo cercare di avvicinarci alla gara perfetta».

DANIMARCA – «È una squadra sottovalutata rispetto al suo valore reale. Ci hanno fatto soffrire molto in passato, dobbiamo invertire questo trend. Noi li conosciamo e loro ci conosocno, ma sono tutte gare diverse tra di loro per il momento che si sta vivendo».