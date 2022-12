Francia, Deschamps: «La Polonia non è solo Lewandowski»

Le parole di Didier Deschamps, CT della Francia, sulla sfida contro la Polonia negli ottavi di finale del Mondiale

Didier Deschamps ha parlato a FFF TV. Il CT francese si è espresso sulla sfida contro la Polonia agli ottavi del Mondiale.

PAROLE – «La Polonia non è una squadra che siamo abituati a incontrare. Hanno giocatori esperti, ovviamente spicca Lewandowski, uno dei migliori attaccanti al mondo, ma non c’è solo lui, la loro è una squadra con una buona organizzazione, una buona forma atletica. Avremo tutti i dettagli su di loro, non sono da sottovalutare».