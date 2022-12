Francia, Griezmann attacca il VAR: «Fa schifo! Già qualche tempo fa...»

Antoine Griezmann, attaccante francese, è tornato a parlare del suo gol annullato contro la Tunisia: le dichiarazioni

Antoine Griezmann, attaccante della Francia, ha parlato in conferenza del gol annullato contro la Tunisia nell’ultima del girone di Qatar 2022.

LE PAROLE – «Penso di essere stato già uno dei primi a vedersi annullare un gol dal VAR in una partita con la Spagna. Fa schifo, non ti permette di esultare come vorresti. Sì, sono deluso, ma alla fine è andata così. Forse perché eravamo già qualificati, se ci fossimo giocati ancora qualcosa sarebbe stata un’altra situazione credo».