Francia-Olanda, Nations League 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Francia-Olanda, gruppo 1 Lega A Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Francia-Olanda: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Francia-Olanda: formazioni ufficiali

Francia-Olanda: probabili formazioni e pre-partita

In casa francese si va verso la conferma di buona parte del l’undici schierato nello 0-0 con la Germania. 4-3-3 con la prima revisione tra i pali, con Lloris che andrebbe a sostituire Areola, altro cambio a centrocampo, dove Tolisso potrebbe trovare spazio al posto di Matuidi. Dovrebbe esserci Pavard nonostante la tacchettata subita al collo dopo il contrasto con Rudiger. Tridente d’attacco Griezmann-Giroud-Mbappè confermato in toto.

Sembra certa in attacco la presenza di Kluivert nel 3-4-3 di Koeman che invece in difesa va sul sicuro con Van Dijk e Blind che affiancheranno il giovanissimo De Ligt. Centrocampo totalmente affidato a Strootman.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez; Pogba, Kantè, Tolisso; Griezmann, Giroud, Mbappè. All.: Deschamps

OLANDA (3-4-3): Cillessen; De Ligt, Van Dijk, Blind; Tete, Wijnaldum, Strootman, Babel; Vormer, Depay, Kluivert. All.: Koeman

Francia-Olanda: i precedenti del match

Quattro successi francesi negli ultimi quattro incontri tra gli Oranje ed i transalpini, precisamente: un poker dei Bleus alle qualificazione per Russia 2018 ed uno 0-1 con rete di Pogba (tra andata e ritorno), 2-3 nel 2016 e 2-0 nel 2014 (amichevole). L’Olanda non batte i transalpini da Euro 2008, quando la pratica venne risolta con un netto 4-1 olandese.

Francia-Olanda: l’arbitro del match

Terna arbitrale completamente spanola, il fischietto principale risponde al nome di Alberto Undiano Mallenco, assistito da Roberto Alonso Fernandez e Raul Cabanero Martinez.

Francia-Olanda Streaming: dove vederla in tv

Francia-Olanda sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito Mediaset Play.