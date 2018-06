Francia-Perù, secondo turno dei Mondiali di Russia 2018: le due selezioni si sfidano per il Gruppo C, info streaming e diretta tv

Francia-Perù, sfida valida per il secondo turno dei Mondiali di Russia 2018, è in programma giovedì 21 giugno alle ore 17 alla Ekaterinburg Arena di Ekaterinburg. Le due squadre, facenti parte del Gruppo C, arrivano all’appuntamento con stati d’animo diversi: i francesi guidati da Didier Deschamps, reduci dal successo contro l’Australia, puntano alla vittoria che potrebbe valere il matematico accesso agli ottavi di finale (in caso di risultato – almeno un pareggio – della Danimarca contro la selezione australiana). Il Perù del ct Ricardo Gareca, dopo la sconfitta all’esordio con i danesi, deve fare risultato contro i Bleus per alimentare le possibilità di passaggio del turno.

Francia-Perù potrà essere seguita in diretta tv in chiaro a partire dalle ore 17 sulle frequenze di Italia 1 e Italia 1 HD (canale 506 del digitale terrestre), e su Mediaset Extra (canale 34 del digitale), qui con il commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Francia-Perù, probabili formazioni

QUI FRANCIA – Il ct Deschamps ha due dubbi su tutti: dovrebbe far giocare dall’inizio Blaise Matuidi, partito in panchina contro l’Australia a favore di Tolisso. Il secondo dubbio riguarda il reparto offensivo, dove Giroud insidia una maglia da titolare nel tridente già visto e formato da Dembélé, Griezmann e Mbappé. Per il resto, Lloris confermato tra i pali, Pavard, Varane, Umtiti e Hernandez in difesa; a centrocampo, Pogba e Kanté sono inamovibili.

QUI PERU’ – Il ct Gareca va verso la conferma del 4-2-3-1 visto contro la Danimarca; l’unico dubbio riguarda la presenza dal 1′ del centravanti Paolo Guerrero, entrato a gara in corso nell’ultima sfida. Con il suo impiego dall’inizio, il ct argentino potrebbe sacrificare il trequartista Cueva e schierare il reparto offensivo con Carrillo, Farfan e Flores alle spalle del numero 9.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Matuidi, Kantè, Pogba; Dembélé, Griezmann, Mbappè.

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Farfan, Flores; Guerrero.

Francia-Perù, curiosità e statistiche

L’unico precedente tra Francia e Perù risale all’aprile 1982: in amichevole giocata a Parigi, vittoria peruviana per 1 a 0 (rete di Oblitas).

La Francia gioca il suo quindicesimo Mondiale: il miglior risultato è arrivato nel 1998, con la vittoria del torneo giocato in casa; nel 1930, 1954, 1966, 1978, 2002 e 2010, invece, la selezione transalpina si è fermata al primo turno.

Il Perù sta disputando la sua quinta Coppa del Mondo. L'ultima partecipazione risaliva a Spagna '82, mentre il miglior risultato è arrivato nel 1970: in Messico, la Nazionale peruviana terminò il torneo ai quarti di finale (eliminata dal Brasile poi campione).

Francia e Perù sono le uniche due Nazionali che hanno partecipato alla prima edizione dei Mondiali di calcio (Uruguay 1930) e che si affrontano nella fase a gruppi dell'attuale competizione.

Dei 23 giocatori della Nazionale francese presenti in Russia, solo 7 militano in Ligue 1. Dei 23 della selezione peruviana, invece, sono 18 quelli che militano in campionati esteri.

Francia-Perù, l’arbitro della partita

Francia-Perù sarà diretta dall’arbitro Mohammed Abdullah Hassan (Emirati Arabi Uniti). Gli assistenti saranno i connazionali Alhammadi e Almahri. Il quarto ufficiale è lo zambiano Sikazwe, al Var ci sarà Daniele Orsato.

