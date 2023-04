Francia, rivelazione sull’addio di Galtier al Nizza: «Troppi neri e musulmani in squadra»

Rivelazioni sconvolgenti di RMC Sport sull’addio di Galtier al Nizza: sul tecnico del PSG l’ombra del razzismo

Terremoto in casa PSG e in tutta la Ligue 1: RMC Sport avrebbe infatti rivelato alcuni retroscena che, se si rivelassero veritieri, sarebbero molto gravi per Christophe Galtier. Il retroscena riguarda l’addio del tecnico francese al Nizza e il giornale francese sarebbe venuto in possesso di una e-mail inviata da Julien Fournier alla dirigenza. Di seguito il contenuto della mail.

«È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città. Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è ‘una squadra di neri’. Non ci sono state argomentazioni sportive, solo religiose o relative al colore della pelle»