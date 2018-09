Caos Dybala: il fratello attacca Scaloni, la pace arriva in tv – FOTO/VIDEO

Argentina: tweet polemico del fratello di Dybala contro il c. t. Scaloni, che esclude ancora lo juventino dai titolari. A fine partita però arriva la pace tra il selezionatore e l’attaccante in diretta tv

Una polemica è pur sempre una polemica ed anche in Argentina negli ultimi giorni non hanno potuto farne a meno. L’ultima ha riguardato l’esclusione dalla formazione titolare della Seleccion di Paulo Dybala in occasione dei match amichevoli contro Guatemala prima la settimana scorsa e Colombia poi nella giornata di ieri. Una scelta tecnica quella del commissario tecnico ad interim dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, in entrambi i casi: l’attaccante della Juventus pare che non fosse da una parte in condizioni fisiche ottimali per giocare, dall’altra però resterebbero ancora dubbi sul suo ruolo in campo. A gettare benzina sul fuoco di una situazione di per sé già piuttosto tesa, ci ha pensato proprio nella giornata di ieri Gustavo Dybala, uno dei fratelli de La Joya, con un tweet piuttosto polemico: «Siccome non posso fare soldi su di te, non ti faccio giocare». Il riferimento, a quanto pare, sarebbe alla poca pubblicità di cui gode al momento Dybala in patria da parte dei media, fattore che avrebbe indotto il c. t. ad operare altre scelte.

Al termine della gara con la Colombia, terminata 0 a 0, tutti i nodi sono però giunti al pettine: a Scaloni, nel corso della consueta intervista post-partita, è stato chiesto un giudizio proprio sulla vicenda Dybala che, guarda caso, si trovava a passare in quel momento di fianco al selezionatore. Il c. t. ha chiamato quindi vicino a sé lo juventino sancendo una improbabile pace: «Eccolo Paulo! Molta gente pensa che io ce l’abbia con lui, ma sono solo bufale… In realtà io penso che sia un fenomeno. Domenica gli avevo già spiegato le mie intenzioni, dobbiamo ancora trovargli una collocazione in campo: lui è uno dei migliori e se lo meriterà, giocherà». Concilianti pure le parole di Dybala: «Scaloni è l’allenatore e decide, sono contento di stare qui. Il tweet di mio fratello? I famigliari dei calciatori sperano sempre che i propri cari giochino, ma è stato solo un momento di rabbia che è già passato. Io col c. t. ho un gran rapporto». Fine della polemica. Fino alla prossima.