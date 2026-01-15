Frattesi Inter, un club di Premier accelera per il nerazzurro: nuovi contatti con l’entourage in corso

Frattesi Inter, il Nottingham Forest ha messo nel mirino il centrocampista nerazzurro: contatti in corso nelle ultime ore

Il mercato attorno all’Inter entra nel vivo e uno dei nomi più caldi è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe ’99 apprezzato per la sua capacità di inserirsi con tempismo e incidere negli ultimi metri. Il Nottingham Forest ha deciso di accelerare, presentandosi come il club di Premier League più determinato a tentare l’assalto al giocatore, oggi punto di riferimento nella squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex eroe del Triplete ora alla guida tecnica dei nerazzurri.

Le indiscrezioni più recenti parlano di contatti sempre più frequenti tra la dirigenza inglese e l’entourage del calciatore. I “Tricky Trees”, storica società britannica due volte campione d’Europa, considerano Frattesi il profilo ideale per aggiungere energia, inserimenti e gol al proprio centrocampo. Nonostante il forte interesse, a Viale della Liberazione non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, ma i colloqui preliminari servono a preparare il terreno per un possibile affondo nelle prossime settimane.

La posizione dell’Inter è chiara: per lasciar partire il nazionale azzurro servono almeno 35 milioni di euro, cifra che il club non intende ritoccare al ribasso. Chivu, impegnato a mantenere la squadra in vetta alla classifica, considera Frattesi una pedina preziosa, anche in un reparto ricco di alternative. Le sue prestazioni giustificano la valutazione: 104 presenze complessive in nerazzurro, 15 gol – spesso decisivi nei finali di gara – 11 assist e un contributo determinante allo Scudetto del 2024. Nelle prossime giornate sono attesi nuovi incontri per capire se il Nottingham Forest sarà disposto ad avvicinarsi alle richieste dei vice-campioni d’Italia. Nel frattempo, Chivu continua a preparare le prossime sfide contando ancora sull’esplosività del suo numero 16.

