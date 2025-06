Inter, Mondiale per Club finito per Davide Frattesi? Il club valuta il rientro in Italia per lui

L’Inter perde un altro pezzo in questo Mondiale per Club? Davide Frattesi potrebbe tornare in Italia: non è ancora in condizioni

Il Mondiale per Club dell’Inter potrebbe già essere finito per Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999, alle prese da diverse settimane con un fastidio muscolare, non ha ancora recuperato pienamente e il club sta seriamente valutando il suo rientro anticipato in Italia. A riferirlo è gazzetta.it, secondo cui la decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Frattesi, che non ha collezionato nemmeno un minuto nella fase a gironi del torneo, continua ad allenarsi a parte nel ritiro statunitense dei nerazzurri, ma i segnali non sono positivi. L’Inter, che scenderà in campo lunedì 30 giugno contro il Fluminense per gli ottavi di finale, potrebbe quindi dover rinunciare a uno dei suoi centrocampisti più dinamici anche per le fasi successive del torneo, in caso di passaggio del turno.

L’eventuale ritorno anticipato a Milano di Frattesi porterebbe a cinque il numero dei giocatori costretti a lasciare gli States prima del previsto. Prima di lui, infatti, avevano già salutato il ritiro interista Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, anche loro alle prese con vari problemi fisici. Un’emorragia pesante per il tecnico Christian Chivu, che dovrà fare i conti con una rosa ridotta proprio alla vigilia del primo match da dentro o fuori della competizione.

Il club e lo staff medico stanno monitorando la situazione giorno per giorno, ma al momento prevale la prudenza: meglio evitare rischi inutili per un giocatore che sarà fondamentale nella lunga stagione 2025/26. Frattesi, che ha chiuso la scorsa annata in crescita, punta a tornare al top per l’inizio del campionato. Il Mondiale per Club, però, rischia di vederlo solo da spettatore.