Sebastian Frey, ex portiere della Nazionale francese, ha parlato di Leao a Kick Off Mondiali esaltando le qualità del portoghese. Le sue dichiarazioni:

«Leao? Per quello che sta dimostrando con il Milan e con il Portogallo non ha giocatori della sua generazione più forti di lui per tecnica e qualità».