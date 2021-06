Fiorentina, Frey: «Ribery vuole restare ma nessuno l’ha contattato»

Sebastian Frey rivela la posizione di Ribery sulla sua permanenza alla Fiorentina: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere viola

Sebastian Frey, ai microfoni di Radio Toscana, parla della situazione di Ribery.

«Da lontano vedo in società una situazione in alto mare: non si capisce bene la strategia della Fiorentina né gli obiettivi. Ci siamo sentiti molto in questi giorni: mi ha ribadito la sua voglia di restare a Firenze e aiutare il nuovo progetto. E’ rimasto stupito perché ad oggi nessuno l’ha contattato per dirgli quale sarà il suo futuro. A prescindere dal calciatore, c’è anche l’uomo che va rispettato. Ribery non supplica la Fiorentina, ma avrebbe il piacere e l’onore di continuare».