Frosinone, Di Francesco: «Meritavamo più punti, sul portiere...»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Lecce.

MOMENTO – «Se dovessi parlare della seconda parte dovrei cercare tanti alibi e non li voglio cercare. Se il Frosinone ha questi punti, e magari ne avrebbe meritato di più dal mio punto di vista, il risultato è legato a tante situazioni. Quello che dispiace è aver preso tanti gol rispetto a quello che ci saremmo aspettati per il grande sforzo che facciamo. E spesso di capita di prenderne uno dietro l’altro. Per me dipende molto dall’aspetto mentale sul quale stiamo lavorando. Però dimenticate che facciamo più gol delle squadre che stanno sotto di noi, produciamo più occasioni. Dobbiamo crescere nella fase difensiva, questo sì. Uscire dallo Stadium e perdere dopo aver fatto due gol è un vero peccato. Alla fine faremo tutte le considerazioni che avete detto e andremo a spiegare tutto l’arco della stagione».

PORTIERE – «Non ho deciso ma i ragazzi sanno che c’è competizione tra di loro. Ho fatto una scelta diversa dal passato. Deciderò partita per partita. Il nome del portiere lo dirò domani».