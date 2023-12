Frosinone, Kaio Jorge: «Per me questo gol è molto importante, sono stato fuori quasi due anni...»

Kaio Jorge, attaccante del Frosinone di proprietà della Juventus, ha parlato a DAZN al termine della sfida persa contro il Lecce

PAROLE – «Stavo calciando bene i rigori in allenamento e mi sono avvicinato a Soulè per parlare e mi ha lasciato il pallone. Sono stato io a chiederlo. Per me questo gol è molto importante, sono stato fuori quasi due anni e ho lavorato tanto per ritornare al meglio. Oggi non ho più fastidio, voglio dimostrare il mio potenziale. E’ appena iniziata la mia stagione, sono consapevoli delle mie capacità e le voglio mostrare a tutti. Voglio fare gol e aiutare i miei compagni. Non so se sono uno dei più forti ma devo lavorare».