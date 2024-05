Torino, infortunio Vlasic, c’è lesione: tempi di recupero e quali partite salta 

Il Torino ha comunicato l’infortunio di Nikola Vlasic, ecco il report medico, i tempi di recupero e quali partite salta il centrocampista di Juric

Piove sul bagnato in casa Torino. Ai risultati – sportivamente parlando – poco felici inanellati dalla squadra di Ivan Juric negli ultimi giorni, si aggiungono i report medici. Nella giornata di oggi è infatti arrivato il verdetto sull’infortunio di Nikola Vlasic, uscito al minuto 28’ della sfida contro il Bologna, tastando dolorosamente l’adduttore della gamba destra.

I risultati non sono dei più incoraggianti. Anzi, gli esami a cui il centrocampista croato si è sottoposto negli ultimi giorni hanno evidenziato una lesione di alto grado proprio nel muscolo anteriore della coscia. La noia fisica costringerà quindi Vlasic (già alle prese con una stagione difficile) ad un lungo stop, lasciando quindi lo scacchiere granata orfano del proprio trequartista negli ultimi tre incontri che ci separano dal termine del campionato.

Il nativo di Spalato sarà infatti fermo ai box nei prossimi incontri dei granata. Vale a dire, rispettivamente con: Verona, Milan e Atalanta. Ma non solo, il rischio è che possa vedersi costretto anche a saltare il prossimo Europeo con la sua nazionale, quella croata. Come tempestivamente riportato dal Torino sul proprio portale ufficiale Vlasic verrà sottoposto ad ulteriori controlli. Solo in seguito a visite più approfondite i sabaudi e non solo sapranno con certezza i tempi di recupero del classe ‘97. Di seguito il report medico del club.

TORINO – «Il calciatore granata Nikola Vlasic, uscito anzi tempo durante la sfida contro il Bologna, è stato sottoposto ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra. Si effettueranno ulteriori consulenze specialistiche nei prossimi giorni per definire l’iter terapeutico successivo».