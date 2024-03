Frosinone Lazio: Di Francesco perde e resta, Martuscello vince e va via

Frosinone Lazio, i voti e le situazioni all’opposto di Di Francesco e Martusciello dopo il risultato dello Stirpe

É stata una gara ricca di momenti importanti quella di ieri sera. Il derby del Lazio ha visto il Frosinone perdere 3-2 e la situazione per Di Francesco diventa complicata. Definita, invece, quella del vice di Sarri, Martuscello, che conquista 3 punti in nome del Comandante e si appresta a lasciare, sostituito da Igor Tudor. Ecco i giudizi ricevuti in merito alla sfida dello Stirpe da La Gazzetta dello Sport.

DI FRANCESCO – voto 5: «Non riesce proprio a rialzare il Frosinone. Si sente il peso delle troppe sconfitte. Il buon avvio resta solo un’illusione condannata dal risultato e dalle inesperienza della squadra…».

MARTUSCELLO – voto 6,5: «Allenatore in prima per una notte, conquista tre punti importanti. Si fa sentire quando la squadra sembra non reagire. Ora dovrà cedere la panchina ma, decisamente, ha fatto il suo».