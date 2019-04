Frosinone-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Frosinone-Napoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, i gialloblù di Marco Baroni affrontano la squadra guidata da Carlo Ancelotti. Ciociari penultimi in classifica con 23 punti e reduci dalla sconfitta di Cagliari; azzurri secondi (67) e provenienti dalla sconfitta interna contro l’Atalanta. Nella gara d’andata, successo partenopeo al ‘San Paolo’ per 4 reti a 0. Adesso è di nuovo Frosinone contro Napoli: gialloblù lontanissimi dall’obiettivo salvezza ma non ancora condannati, azzurri a caccia di punti per rafforzare il secondo posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

0-1 MERTENS: Il belga, schierato da titolare da Carlo Ancelotti in coppia con Arek Milik, ha battuto il portiere del Frosinone Sportiello con un bellissimo destro secco, non troppo angolato, ma forte, sfruttando un calcio di punizione procurato da Younes.

0-2 YOUNES: Il Napoli trova il gol dello 0-2 al Benito Stirpe contro il Frosinone con una grande giocata di Amin Younes. Il tedesco, quasi un oggetto misterioso, ha trovato il raddoppio mettendo in mostra il suo repertorio: triangolo con Milik, controllo, dribbling secco e gran gol.