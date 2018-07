Il Frosinone a caccia del sogno Pérez: il giocatore è già stato in città

Il Frosinone tenta il colpo grosso: contatti avviati con l’Arsenal per Lucas Perez, il giocatore è già stato in città

Il Frosinone ragiona da big e sogna un grande colpo: Lucas Pérez dell’Arsenal trattato dalla Lazio nei giorni scorsi. Nella passata stagione al Deportivo in prestito ha collezionato 35 presenze mettendo a segno anche 8 reti. La trattativa va avanti da almeno 10 giorni, il giocatore è stato anche in gran segreto a Frosinone per visitare le strutture, il centro sportivo e lo stadio e ha dato la sua disponibilità.

Ora il grande scoglio resta strappare il sì dell’Arsenal: la formula sarebbe ovviamente quella del prestito. Operazione difficile ma il presidente Stirpe sta facendo di tutto per fare questo regalo ai suoi tifosi dopo il ritorno in Serie A. Nel giro di una settimana si avranno sviluppi in un senso o nell’altro. Intanto il Frosinone ha chiuso per l’arrivo di Halfredsson e lavora per il difensore: Danilo favorito su De Maio e Silvestre.