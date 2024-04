Frosinone Salernitana, Pierozzi: «Vogliamo rimandare il verdetto»

Niccolò Pierozzi ha parlato prima dell’inizio della sfida contro il Frosinone in trasferta. Ecco le sue dichiarazioni

Niccolò Pierozzi, terzino della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport analizzando l’imminente sfida con il Frosinone.

RETROCESSIONE – «La situazione è sotto gli occhi di tutti, purtroppo è questa. Dobbiamo cercare di non far sì che le ultime partite siano come il semplice presentarsi a giocare in campo. Ognuno deve trovare le motivazioni dentro di sé. Vogliamo rimandare il più possibile in avanti il verdetto della retrocessione»

TIFOSI – «I nostri tifosi sono fantastici. Per quel che riguarda me non posso non avere le giuste motivazioni, sono giovane e sono al mio primo anno in Serie A. Sarebbe senza senso non averle. Continuerò così e vedremo. Ringrazio sempre i nostri tifosi»