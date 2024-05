Salernitana Colantuono: «Affrontato alla pari chi ha vinto ad ANFIELD. TIFOSI? Non sono nessuno per poter rispondere»

Le parole di Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, dopo la sconfitta subita dai campani contro l’Atalanta

Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Salernitana contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sono soddisfatto, parto dal presupposto che questa squadra ha fatto dei gol a Liverpool e è venuta con la formazione migliore. Gian Piero è stato sagace, noi abbiamo fatto una grandissima partita, calibrata all’avversario. Sono contento, lo spirito deve essere questo fino alla fine».

COSA DICE AI TIFOSI – «Io non sono nessuno per dire loro cosa fare, normale che ci sia malumore dopo un’annata tribolata. Ma ci sono tutte le carte in regola per ripartire e avere un futuro pieno di soddisfazioni. Ormai sono diventato un uomo della società, alla fine del campionato parleremo per programmare il futuro. Spero di potermi fermare il più a lungo possibile a prescindere dal ruolo».

COSA AUGURA ALL’ATALANTA – «Mi auguro che possa andare avanti e vincere tutto quello che si può vincere per il legame con la piazza e con la famiglia Percassi».