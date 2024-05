Real Madrid, Bellingham CHIAMA Mbappé: «Chi non vorrebbe giocare con uno come LUI?»

Le parole di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, sulla possibilità di giocare con Kylian Mbappé

Jude Bellingham ha parlato di Kylian Mbappé in occasione del media day del Real Madrid per la finale di Champions League.

MBAPPE’ – «Non lo so, di certo non chiudo io gli acquisti, ma sai, è Kylian Mbappé. Quale giocatore conosci che non ci vorrebbe giocare insieme? Non voglio mettere ulteriore pressione sulla situazione. Per lui probabilmente è difficile perché tutti parlano sempre di lui, ma sì, sarebbe molto bello».

FINALE CHAMPIONS – «La finale di Champions League è il motivo per cui sono venuto qui. È una partita molto speciale per me e dovrò mettere da parte le emozioni. Borussia Dortmund? Non ho parlato con nessuno di loro in questa settimana, solo qualche tempo fa con Jadon Sancho. Gli dissi che si saremmo visti a Londra per la finale. Sono persone che mi hanno accolto molto bene quando sono arrivato lì e questo significa molto per me».