Milan Monza, Furlani nel pre partita: «Da settimana prossima iniziamo a organizzare la stagione. Tare? Abbiate pazienza. Su Conte...»

Milan Monza, Furlani: «Da settimana prossima iniziamo a organizzare la stagione. Tare? Abbiate pazienza. Su Conte…». Le parole

Manca sempre meno a Milan-Monza e a Dazn, è intervenuto Giorgio Furlani amministratore delegato rossonero. Ecco le sue parole prima dell’inizio dell’ultimo turno di Serie A:

CONTESTAZIONE – «C’è delusione rammarico, rabbia e frustrazione tra i nostri tifosi, sentimenti che abbiamo anche noi, che non si creda il contrario. Da settimana prossima, da domani, iniziamo a organizzare la stagione. Non c’è un motivo solo per cui è andata così, la stagione prossima non può andare così».

SU TARE – «La settimana prossima sarà quella degli annunci abbiate pazienza».

UN ERRORE NON PRENDERE CONTE? – «Complimenti a Conte e al Napoli, come detto gli errori sono tanti, non mi focalizzerei su uno».

