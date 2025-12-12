Milan, Furlani sicuro: «Siamo molto soddisfatti di quella battaglia per migliorare la situazione» - Calcio News 24

Milan, Furlani soddisfatto: avanti con la proposta sui prezzi dei biglietti per le trasferte

L’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha espresso grande soddisfazione al termine dell’ultima assemblea di Lega Serie A, durante la quale è stata accolta una proposta avanzata dal club rossonero volta a tutelare i tifosi nelle trasferte. L’iniziativa del Milan mira a ridurre i costi dei biglietti per il settore ospiti, garantendo maggiore accessibilità e uniformità dei prezzi, evitando spese eccessive che possono penalizzare i sostenitori più fedeli.

«Siamo felici che Lega Serie A abbia deciso di approfondire la nostra proposta, istituendo una Commissione dedicata», ha dichiarato Furlani all’ANSA, «all’interno della quale continueremo a lavorare per arrivare rapidamente a un risultato concreto». Il manager ha sottolineato come la creazione di questo organismo rappresenti un primo passo concreto verso una regolamentazione dei prezzi, con l’obiettivo di stabilire un tetto massimo per i biglietti dei settori ospiti.

Secondo Furlani, l’iniziativa nasce dalla volontà del Milan di valorizzare il ruolo dei tifosi e di facilitare la loro partecipazione alle partite in trasferta. «L’ho sempre detto e ci tengo a ribadirlo: il sostegno dei nostri tifosi è essenziale per la squadra, sia a San Siro che lontano da casa», ha spiegato l’AD rossonero. La presenza massiccia dei supporter, infatti, contribuisce non solo a creare un ambiente caldo e motivante, ma influenza positivamente le prestazioni della squadra in campo.

Il Milan si conferma così in prima linea nella tutela della sua fanbase, dimostrando come l’attenzione verso i tifosi non sia solo un valore simbolico, ma anche un elemento strategico per rafforzare il legame tra club e sostenitori. La Commissione istituita dalla Lega Serie A avrà ora il compito di valutare le proposte e individuare le soluzioni più efficaci per regolamentare i prezzi dei settori ospiti, in modo da garantire partecipazione e continuità del supporto rossonero in trasferta.

Con questa mossa, il Milan guidato da Furlani intende consolidare il rapporto con i propri tifosi e lavorare per rendere lo spettacolo calcistico più accessibile, equo e inclusivo. L’attesa è ora per le decisioni che emergeranno dalla Commissione e che potrebbero segnare un punto di svolta nel rapporto tra club, Lega e tifoseria.

