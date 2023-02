Fusi: «Sarà un derby equilibrato, sulla favorita…»

Le parole di Luca Fusi, doppio ex di Juve e Torino, sul derby della Mole in programma domani. Tutti i dettagli

Luca Fusi ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 del derby tra Juve e Torino.

PAROLE – «Personalmente vedo un Derby della Mole in perfetto equilibrio domani sera. Per me non c’è una favorita e la gara dello Stadium sarà aperta a qualsiasi risultato. La Juve se la giocherà in casa, ma la squadra di Juric è ostica e può sognare il colpaccio».

