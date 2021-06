Futuro Buffon, parla l’agente: «Parma pista percorribile»

L’agente di Gianluigi Buffon ha parlato del futuro del portiere dopo la scadenza di contratto con la Juventus

Silvano Martina, ai microfoni di ParmaToday.it, ha parlato del futuro di Gigi Buffon: le dichiarazioni dell’agente sull’ex portiere della Juventus.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

«Parma è una pista percorribile, ma non devo essere io eventualmente a decidere per lui. E’ ancora tutto aperto, Gigi sta prendendo in considerazione tutte le ipotesi. Tra queste c’è anche Parma. In settimana mi vedrò con lui per parlare di futuro. Vediamo cosa succederà».