Futuro Chiesa, parla Corvino: «E’ uno dei calciatori più forti dell’intera Serie A, ecco dove andrà a giocare»

Zitti tutti, parla Corvino. L’ex viola, in un’intervista a Tuttosport, svela il futuro di Chiesa. «Per me è uno dei più grandi calciatori del nostro campionato: è destinato ad una grandissima squadra. Fiorentina-Inter? Sulla carta il pronostico è per la squadra nerazzurra, ma sono sicuro che farà tanta fatica».

Quindi una battuta anche sulla lotta scudetto: «Vincerà la Juve, ma solo se dopo 8 scudetti ha ancora fame. Se l’Inter prenderà qualcuno a gennaio, allora Conte potrà provarci. Chi? Vidal è l’uomo giusto».