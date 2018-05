Gabriel Batistuta a Coverciano per diventare allenatore

L’ex stella argentina Gabriel Omar Batistuta arriverà in Italia per fare il corso di allenatore a Coverciano

L’ex stella della Nazionale argentina Gabriel Omar Batistuta arriverà presto nel nostro Paese per iniziare un nuovo percorso lavorativo. Secondo recenti indiscrezioni riportate dai colleghi della redazione del ‘Corriere Fiorentino’, ‘Batigol’ dovrebbe iniziare il ‘Corso Speciale Combinato Uefa B/Uefa A’ per diventare allenatore. Questo corso è riservato agli ex giocatori professionisti che hanno raccolto 180 presenze in Serie A in almeno 7 stagioni, oltre che aver partecipato almeno alla fase finale dei Mondiali o di una competizione continentale.

Ha dato da poco l’addio al calcio con una partita celebrativa a San Siro, ma anche Andrea Pirlo dovrebbe fare lo stesso corso. Le lezioni cominceranno dal 4 giugno al 19 luglio nelle aule del centro tecnico di Coverciano. Nel corso della sua carriera Batistuta ha vestito la maglia di River Plate, Boca Juniors, Fiorentina (con cui ha vinto 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana), Roma (uno dei protagonisti del travolgente scudetto del 2001 dove formava agli ordini di Fabio Capello un trio d’attacco di livello assoluto con Delvecchio e Francesco Totti), Inter e Al-Arabi. Si prospetta un futuro da tecnico per l’indimenticabile ‘Re Leone’? Solo il tempo potrà dirlo, anche se Coverciano ha sempre battezzato ex calciatori dal grande futuro in panchina…