Castrovilli: «Fiorentina anno zero. Su Italiano e la vittoria dell'Europeo...»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato dai canali ufficiali del club viola. Ecco cosa ha detto:

FIORENTINA – «Appena arrivato qui ho provato belle sensazioni. Penso che sia l’anno zero per tutti, non vediamo l’ora di ricominciare. Di Italiano mi avevano già parlato molto bene: ha un gioco che a me piace molto e che rispecchia un po’ la Nazionale».

EUROPEO – «Ancora non realizzo il tutto ma devo dire che la forza del gruppo ha fatto tutto. Essere prima uomini e poi calciatori… Devo fare i complimenti ai miei compagni. Dall’Europeo mi porto via che i grandi mi hanno dato tanto: nonostante l’età vanno a duemila, noi giovani dobbiamo solo guardare, apprendere e farlo anche noi».

FESTEGGIAMENTI – «Nello spogliatoio abbiamo festeggiato fino alle 2, siamo arrivati in Italia alle 7 e stavamo ancora festeggiando. A Coverciano ci hanno fatto trovare anche dei cornetti, non abbiamo mai dormito».