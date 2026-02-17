Galatasaray-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta live

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è anche Galatasaray-Juventus. Messe da parte (per il momento) le polemiche post derby d’Italia, i bianconeri si rituffano in campo europeo. Questa sera, alle ore 18.45, a Istanbul va in scena l’andata di una doppia sfida che si preannuncia caldissima.

I turchi sono un avversario temibile, che può contare su campioni assoluti, specialmente in attacco. La squadra di Spalletti è però migliorata moltissimo da quando il tecnico toscano siede sulla panchina piemontese. Insomma, l’esito della partita è tutto fuorchè scontato.

Ma dove vedere la Champions in TV stasera e nella fattispecie Galatasaray-Juventus in streaming? Ecco tutte le info.

Guarda Galatasaray-Juventus su NOW

Galatasaray-Juventus streaming: dove vederla live

Per quanto riguarda la partita in questione della UEFA Champions League, la sfida in programma allo stadio Ali Sami Yen, sarà disponibile in streaming su NOW, il servizio online di Sky. Per accedere alla diretta è necessario attivare il Pass Sport, disponibile in due opzioni: 19,99 € al mese con vincolo annuale e pagamento mensile oppure 29,99 € per un mese senza impegno.

L’abbonamento comprende non solo Galatasaray-Juventus, ma anche:

Tutte le competizioni UEFA (Champions, Europa League, Conference League);

Serie A Enilive, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1;

Tennis con US Open, ATP Tour, WTA Tour, ATP Finals e WTA Finals, oltre a Wimbledon;

Formula 1 e MotoGP in esclusiva;

Basket italiano e internazionale (NBA, EuroLeague, EuroCup, Serie A LBA).

Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale di NOW. Nessuna possibilità di vederla invece in streaming gratuito: nel calendario della Champions League su TV8 in chiaro non rientra il match dei bianconeri.

Galatasaray-Juventus: le probabili formazioni

Il Galatasaray dovrebbe affidarsi a Osimhen come riferimento avanzato, con Yilmaz, Gundogan e Lang a supporto sulla trequarti. In mezzo al campo la coppia più probabile è quella composta da Torreira e Gabriel Sara, mentre davanti al portiere Cakir agiranno Davinson Sanchez e Bardakci.

Sulle corsie laterali pronti Sallai e Jakobs, con Icardi e Lemina inizialmente destinati alla panchina.

La Juventus, invece, recupera Thuram ma deve fare i conti con il forfait di David, non inserito tra i convocati. Spalletti potrebbe avanzare McKennie nel ruolo di falso 9, mantenendo invariato l’assetto difensivo visto nelle ultime uscite. A centrocampo resta viva l’ipotesi di una nuova chance dal primo minuto per Miretti, in una formazione che potrebbe puntare su equilibrio e dinamismo per affrontare la trasferta turca.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Baris Yilmaz, Yunus, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Miretti, Yildiz; McKennie. All. Spalletti