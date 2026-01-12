Gallagher Atletico Madrid, è già finita! Pronta l’asta di mercato per l’inglese, spunta l’interesse di un club di Premier

Gallagher Atletico Madrid, storia già finita: l’inglese scatena l’interesse della Premier e parte la volata di mercato

L’avventura di Conor Gallagher all’Atlético Madrid potrebbe già essere arrivata al capolinea. Il centrocampista inglese, acquistato nell’estate 2024 per 42 milioni di euro dal Chelsea, non è riuscito a trovare continuità in Spagna e, a pochi mesi dal suo arrivo, si avvicina a un nuovo cambio di maglia. Il club colchonero sembra infatti pronto a lasciarlo partire, aprendo la strada a un nuovo capitolo della sua carriera.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il futuro del classe 2000 sarebbe sempre più orientato verso un ritorno in Premier League. L’Aston Villa, guidato da Unai Emery, risulta in netto vantaggio rispetto alla concorrenza e avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per riportare Gallagher in Inghilterra. Il progetto tecnico dei Villans prevede per lui un ruolo centrale, elemento che avrebbe convinto il giocatore a valutare seriamente il trasferimento.

La formula dell’operazione prevederebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate a presenze e risultati. Una soluzione che consentirebbe all’Aston Villa di testare l’impatto del giocatore prima dell’investimento definitivo, garantendo allo stesso tempo all’Atlético Madrid una potenziale cessione a titolo permanente. La trattativa è ormai in fase avanzata e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, con Gallagher pronto a riabbracciare la Premier League.

