Le parole dell’ex responsabile del settore giovanile del Milan, Filippo Galli, che si scaglia nei confronti della vecchia dirigenza rossonera

Filippo Galli non ci sta e si toglie alcuni sassolini dalle scarpe nei confronti della vecchia dirigenza del Milan. Galli era stato sostituito dal board dirigenziale precedente con Mario Beretta nel ruolo attuale di responsabile del settore giovanile dei rossoneri. Quest’oggi, intervistato ai microfoni del quotidiano Tuttosport, Galli ha parlato in maniera netta e decisa del recente addio al Milan, senza mezzi termini e raccontando la sua verità sul divorzio: «Non ho fatto calcoli, sono stato coerente con le mie idee. Non potevo sottostare a un ricatto legato alla presenza dei miei collaboratori, inoltre non c’era la voglia da parte della vecchia dirigenza di avere una progettualità definitiva. Sono stato coerente e questo di solito dovrebbe pagare, ma in questo caso no: ora ci troviamo fuori dopo aver svolto un buon lavoro che si può toccare con mano».

