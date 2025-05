Galliani svela: «Il Monza dovrebbe cambiare allenatore, rispetto e stima per Nesta». Poi l’aneddoto su Berlusconi

Galliani non ha dubbi: «Il Monza dovrebbe cambiare allenatore, rispetto e stima per Alessandro Nesta». Poi l’aneddoto su Silvio Berlusconi

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato del futuro di Alessandro Nesta e di Silvio Berlusconi L’ex difensore di Milan e Lazio lascerà i brianzoli. Ecco le parole di Galliani rilasciate al Golden Boy Awards a Sky Sport:

MONZA– «Il Monza dovrebbe cambiare allenatore. Rispetto e stimo Alessandro Nesta come calciatore, come uomo e come allenatore. Ma dopo una retrocessione è giusto che le nostre strade si separino. Stiamo già parlando con qualche allenatore per il prossimo anno».

BERLUSCONI – «E’ stato il mio maestro di vita per 45 anni. Mi diceva: “Se incontri una persona concava, fatti convesso. Se incontri una persona convessa, fatti concavo. Per molti è un tabù, ma io ne ho uno e lo dico apertamente. In 31 anni di Milan per me il miglior acquisto è stato Marco Van Basten».