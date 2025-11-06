Galloppa nel pre partita di Mainz Fiorentina: «Serve un’interpretazione da grande squadra. Abbiamo dormito poco e studiato tanto. Atmosfera bellissima»

Galloppa nel pre partita di Mainz Fiorentina, l’allenatore dei viola ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal match di Conference League

A pochi minuti dalla sfida di Conference League contro il Mainz, il tecnico della Fiorentina, Daniele Galloppa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara e spiegare le sue scelte di formazione. L’allenatore viola, subentrato da poco sulla panchina gigliata, ha chiesto ai suoi una prestazione di carattere, sottolineando la necessità di una mentalità da grande squadra.

SULLA FORMAZIONE E GLI ACCIACCHI – «Per il poco tempo che abbiamo avuto, ho preferito non cambiare l’assetto. Vorrei un’interpretazione da grande squadra. Qualche cambio è stato forzato, abbiamo qualche acciacco. Martinelli una chance se le meritava ed è giusto che David recuperi per domenica».

SULLA PREPARAZIONE DEL MATCH – «Abbiamo dormito poco e studiato tanto. Atmosfera bellissima, c’è tutto per fare una grande partita e spero che i ragazzi tengano alto il nome della Fiorentina».

SUL MESSAGGIO ALLA SQUADRA – «Le prime parole sono state che, se non ci aiutiamo tra di noi, non ci aiuta nessuno. Sono convinto che i ragazzi siano responsabili, sono fiducioso e sereno. Per le rivoluzioni ci vuole tempo, si vedrà».

SUL DIALOGO CON FERRARI – «Di questa mattina, come ho visto i ragazzi: discorsi molto semplici. Mi ha detto di trasmetter entusiasmo, sono contento di stare con questa squadra».