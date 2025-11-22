Inter Milan, parla Ganz: «Via dall’Inter per il Milan? È stata la società a mandarmi via. Derby? Lo vivo come quando giocavo, intensamente»

Ganz e il derby di mercato: il ricordo del passaggio dall’Inter al Milan, una scelta che divise i tifosi nella stracittadina

Maurizio Ganz, storico doppio ex di Inter e Milan e protagonista di un trasferimento che fece molto discutere, ha concesso un’intervista a SportWeek alla vigilia del derby.

L’ex attaccante ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, soffermandosi sul passaggio dai nerazzurri ai rossoneri e condividendo riflessioni in vista della stracittadina di domani.

IL MOTIVO DEL MIO TRASFERIMENTO DALL’INTER AL MILAN – «È stata la società a mandarmi via. Nell’Inter c’erano Ronaldo, Zamorano, Recoba più Moriero e Djorkaeff. Io sarei rimasto, non è stato possibile. Mi volevano il Milan e il Lecce. Sono andato al Milan ed è scoppiato un casino. I tifosi mi consideravano un traditore».

NEL MIO LIBRO SCRISSI CHE MI HANNO INSULTATO ANCHE GLI AMICI VERI – «Sì, purtroppo. Amici, non tifosi, gente con cui fino alla sera prima andavo fuori a cena. Persone che credevo vicine e che invece mi hanno pesantemente offeso, solo per aver cambiato maglia. Giorni molto tristi. Mi chiamavano al telefono, mi insultavano e riattaccavano. Nonostante questo, non ho mai pensato “chi me l’ha fatto fare?”. In nerazzurro avevo un sogno e quel sogno mi era stato rubato. Il Milan mi ha dato l’opportunità di tornare a inseguirlo. Io ho solo accettato».

POI ARRIVA IL DERBY DI COPPA ITALIA E… – «Dopo 23 giorni, una delle serate più difficili della mia vita. Gioco titolare, vinciamo 5-0 e faccio gol, il secondo. Savicevic semina il panico, io metto dentro di piatto, in diagonale. I tifosi del Milan si mettono a cantare: risegna semper lü».

COME VIVRÒ IL DERBY? – «In tv o a San Siro, abito lì vicino. E sarà, come sempre, emozionante. Io lo vivo come quando giocavo, intensamente. E seguirò con ansia e attenzione i miei colleghi attaccanti».

