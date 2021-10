Garcia: «Gol Mbappé? Regola assurda! Come potevo non intervenire?»

Eric Garcia ha commentato con parole amare la sconfitta in finale di Nations League contro la Francia

Eric Garcia non ci sta e commenta con parole amare la sconfitta in finale di Nations League contro la Francia. Il difensore “colpevole” di aver rimesso in gioco Mbappé in occasione del 1-2 dei Blues ha commentato così l’accaduto:

«Mi sono allungato, ho toccato la palla ma Mbappé era in fuorigioco. L’arbitro ha detto che avevo intenzione di giocare il pallone e che avrei dovuto allontanarmi. La regola è questa e fa male: un difensore non può mai pensare nella vita di non intercettare quel pallone, spero che possano cambiarla».