Gasperini: «Difficile prevedere dove possa arrivare la Roma in questa stagione». Le dichiarazioni del tecnico giallorosso verso il Torino

A due giorni dalla sfida contro il Torino, in programma domenica 14 settembre, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha analizzato il momento della squadra. I giallorossi arrivano alla terza giornata di Serie A con il morale alto, forti di un avvio di stagione perfetto che li ha visti conquistare due vittorie nelle prime due partite. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

OBIETTIVI – «È stato veramente importante stabilire un contatto efficace subito. Il risultato di questa stagione è difficile da prevedere dopo solamente due partite, ma credo sia sempre stato così per me: i risultati li costruisci strada facendo. Inizialmente è complicato fissare degli obiettivi chiari, ma man mano che giochi le gare, che capisci quanto miglioriamo noi e quanto siano forti gli avversari, puoi avere le idee più chiare».

SERIE A EQUILIBRATA – «Questo è un campionato molto più equilibrato, probabilmente ancora più dell’anno scorso, perché tante squadre si sono rinforzate: non solo le prime della classifica, ma anche le immediate inseguitrici e persino quelle della parte bassa. Tutto ciò renderà la vita difficile per tutti».