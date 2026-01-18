Gasperini dopo Torino Roma: «Malen ha le caratteristiche che cercavo, migliora anche Dybala…Su Robinio Vaz dico questo»

Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria in casa del Torino. Cosa ha detto

A Sky dopo Torino Roma, Gian Piero Gasperini ha analizzato così la vittoria dei giallorossi.

MALEN – «Quando hai un giocatore di questo livello si alza tutta la capacità offensiva della squadra. I numeri cambiano, i tiri diventano quelli. Ci è mancato poco per fare due o tre gol in più, qualcuno è stato per centimetri in fuorigioco, ma abbiamo creato tanto e giocato con qualità. Volevamo questa vittoria ed è stato un bel segnale».

DYBALA MALEN – «Quando le cose si completano, si alza il valore di tutti. Migliora anche la prestazione di Dybala, perché ha un riferimento di valore davanti, con un linguaggio tecnico molto importante. Su questo speriamo di costruire le prossime partite».

ROBINIO VAZ – «Ha delle belle doti. È giovanissimo, classe 2007, ha 18 anni e farlo giocare in un campionato italiano non è semplice. Ma per crescere bisogna dargli fiducia e spazio. Lavorando tanto può migliorare molto. La Roma ha fatto due acquisti: uno per l’immediato e uno in prospettiva, e questo ti fa sentire supportato».