Gatti: «Mai pensato di andare via dalla Juventus. Ringrazio Conte, ma ho scelto il cuore». Le dichiarazioni del difensore bianconero

Federico Gatti è stato intervistato direttamente dal ritiro della Juve ad Herzogenaurach, in Germania. Di seguito riportate le dichiarazioni del difensore bianconero.

COME STA – «Sto meglio, ho fatto fatica, perché comunque per la mia stazza fisica sono stato fuori tre mesi e mezzo, e non l’avevo proprio preventivato. Riprendere è stato è stato complicato, per fortuna ora sono passati dieci giorni, quasi due settimane: sto mettendo benzina nelle gambe. Mi serviranno le partite per mettere un po’ di di fiato».

ANDARE VIA DALLA JUVE – «No, non ho mai messo in discussione il mio futuro qui. Mi ha fatto tanto piacere l’interessamento di un allenatore come Conte, che è uno dei top allenatori al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto, perché hanno fatto tanto per volermi a Napoli. Ma ho preferito seguire il cuore. Questa è una famiglia, Torino è casa mia, sono cresciuto qui. Diciamo che la scelta era abbastanza facile».