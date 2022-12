Gatti: «Situazione societaria Juve? Siamo in una grande società, siamo tranquillissimi»

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato al termine dell’amichevole contro il Rijeka della situazione societaria del club

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato nella zona mista dell’Allianz Stadium.

SOCIETA’ – «Il direttore generale Scanavino ci ha rassicurato, ma a noi queste cose non ci devono toccare. Noi dobbiamo pensare solo ad andare in campo e dare il massimo per la maglia, il resto sono questioni societarie. Siamo in una grande società, siamo tranquillissimi. Pensiamo solo al campo e nient’altro».