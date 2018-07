Gattuso fa la lista: «Servono una punta esterna e una mezz’ala. Bacca? Spero abbia voglia»

Gattuso apre la nuova stagione del Milan: «Servono punta esterna e mezzala, il centravanti solo se va via qualcuno. Halilovic lo vedo interno»

Dopo Massimiliano Mirabelli è toccato anche a Gennaro Gattuso inaugurare la stagione rossonera, nel corso della lunghissima conferenza stampa a Milanello. Il tecnico rossonero, in conferenza stampa, ha avvisato: «Il girone di ritorno è il passato, bisogna guardare al futuro. Abbiamo cambiato poco, sono certo che qualcuno arriverà, ma penso che dovremo ripartire con l’entusiasmo. Gli alibi e i problemi si mettono da parte, siamo qui per sudare e lavorare credendo in ciò che si fa. Dobbiamo guardare avanti e preparare la stagione nel miglior modo possibile. Mi piace vivere il calcio lavorando sodo, è una caratteristica che difficilmente cambierò, mi piace stare a contatto coi ragazzi spronandoli. Fa parte di me».

Sul mercato: «Dico sempre la verità, non sono stati 50 giorni facili per come sono fatto e posso garantire che ho vissuto di peggio anche in club non come il Milan. Un po’ ci sono abituato. Ma sono convinto che si può solo migliorare. Ho sentito di giocatori che vogliono andar via, ma da me non è venuto nessuno. Partiamo con una base importante, poi vedremo se questa squadra verrà rafforzata o meno. Ci vuole un’alternativa all’attaccante esterno, una mezzala con le caratteristiche di Kessiè, poi abbiamo 4 centravanti… Vediamo il mercato cosa dirà, se non partirà nessun attaccante non compreremo nessuno lì e penseremo solo agli altri due ruoli».

Sull’esclusione dall’Europa: «Penso di essere credibile agli occhi di chi mi circonda, però la paura più grande in questi 50 giorni senza vedere i miei giocatori è stato il non poterli pizzicare sull’orgoglio ed ‘entrargli dentro’. Il 19 luglio uscirà la sentenza del TAS, se giocheremo o meno l’Europa League non cambierà. Noi con la testa dovremo pensare che quella competizione la giocheremo». Gattuso ha fatto poi il punto sugli obiettivi stagionali: “Ho parlato diverse volte con Fassone, Mirabelli e qualche volta con David Li. Poi sono andato in vacanza e mi sono sentito col ds e qualche volta con Fassone: penso che ci siano questioni più importanti rispetto allo stilare obiettivi».

Sul neo acquisto Halilovic: «Lo vedo mezzala, tanti fantasisti ai Mondiali stanno giocando lì… Lo immagino in quel ruolo con caratteristiche di inserimento e qualità, se si mette a posto può fare bene». Gattuso ha poi precisato: «Serve gente funzionale che garantisca un miglioramento a questa rosa, prendere tanto per prendere non ha senso. Servono caratteristiche sia tecniche che umane, quando si spendono 50-60 milioni si trascurano l’aspetto caratteriale. A me piace dargli importanza, perchè devo lavorarci e guardarlo negli occhi convinto di non dover perdere tempo fuori dal campo».