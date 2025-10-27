Gattuso Italia, il parere di Buffon: «La scelta migliore che potessimo fare… E se dovesse andare male...». Le parole

Gattuso Italia, le dichiarazioni di Gigi Buffon sulla Nazionale: «Ringhio è la scelta migliore che potessimo fare»

Quattro partite, quattro vittorie: è questo il bilancio iniziale di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana. Il nuovo Commissario Tecnico ha ottenuto successi convincenti contro l’Estonia (5-0 all’esordio e 1-3 nel ritorno) e contro Israele (spettacolare 4-5 nella prima sfida e netto 3-0 nella seconda).

Un rendimento che non è passato inosservato. Anche Gianluigi Buffon, intervenuto durante la serata organizzata dal Corriere dello Sport al Teatro San Carlo di Napoli, ha voluto commentare i primi passi dell’ex compagno di squadra sulla panchina azzurra.

PAROLE – «Gattuso è la scelta migliore che potessimo fare… e se dovesse andare male a marzo, me ne andrò a quel paese anche io».

