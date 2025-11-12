Italia, Gattuso carica la squadra: «Vedo una squadra in crescita. Partita facile? Vi dico questa cosa» - Calcio News 24

Italia, Gattuso carica gli Azzurri: «Pensiamo solo alla Moldavia, niente è facile. Ma siamo in crescita»

L’Italia di Gattuso torna in campo giovedì sera contro la Moldavia nella penultima sfida di qualificazione al Mondiale. Una partita fondamentale, perché salvo sorprese, gli Azzurri dovranno passare dai playoff per ottenere il pass verso la Coppa del Mondo. Domenica, poi, il girone si concluderà con la trasferta in Norvegia, ma il commissario tecnico ha voluto tenere alta la concentrazione del gruppo, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara.

«Di facile non c’è nulla – ha spiegato Gattuso –. La Moldavia ha le sue difficoltà, ma anche tanti giocatori interessanti. Dobbiamo dimostrare la nostra crescita e saper soffrire. In questo raduno potevano andare storte alcune cose, invece i ragazzi hanno risposto presente e per questo li ringrazio. Stanno dimostrando di avere lo spirito giusto e la voglia di costruire qualcosa di importante».

Il tecnico calabrese ha poi fornito alcune indicazioni di formazione, confermando le attese: «Scamacca e Raspadori partiranno dall’inizio. A Gianluca manca un po’ di minutaggio, ma sappiamo che quando sta bene può darci tanto. Deve stare tranquillo e fare una partita seria».

Gattuso ha affrontato anche il tema dei rimpianti per le occasioni sprecate nel girone, ma il suo approccio resta concreto: «Non ho rimpianti per le partite passate. Vincere aiuta a vincere, e dobbiamo pensare solo a quello. Se guardo altri gironi, come quello sudamericano, dove passano le prime sei e la settima va allo spareggio, mi viene un po’ di rabbia. Il nostro percorso è più complicato, ma non possiamo usarlo come scusa. Il sistema di qualificazione ai Mondiali, però, andrebbe rivisto».

Il CT ha voluto anche chiarire il suo pensiero sulle prospettive future e sui temuti spareggi di marzo: «La mia testa è solo sulla Moldavia. Non riesco a pensare oltre. Voglio vedere una squadra che cresce, che si allena con intensità e che sa divertirsi insieme. Queste partite servono per capire il nostro livello e prepararci mentalmente a ogni difficoltà».

Con la solita schiettezza, Gattuso ha trasmesso determinazione e fiducia. La sua Italia sa di non potersi permettere passi falsi, ma affronta la sfida con la convinzione di poter costruire, giorno dopo giorno, un gruppo solido, unito e pronto a giocarsi fino in fondo la qualificazione al Mondiale.

