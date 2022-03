Genoa, Arciniegas: «A lungo termine il club non lotterà per la salvezza»

Juan Arciniegas, membro del CdA del Genoa, ha fatto il punto sull’attuale situazione del club rossoblù e sul futuro

LE PAROLE – «Possiamo ancora rimanere in Serie A e stiamo lavorando per fare il possibile per riuscirci. Siamo incoraggiati dai progressi che il tecnico ha fatto è importante vedere le statistiche, i giocatori che lavorano in modo più coeso e vedere che i tifosi sanno che facciamo le cose giuste. I risultati arriveranno. A lungo termine questo dovrà essere un club che non solo non debba mai più rischiare la retrocessione, ma anche sia sostenibile da un punto di vista finanziario».